Под Самарой разбился мотодельтаплан

Пилот с травмами госпитализирован.

В Самарской области мужчина разбился при падении мотодельтаплана.

МЧС по Самарской области сообщает, что сегодня утром, 29 сентября, к ним поступило сообщение о падении двухместного легкомоторного самолета, в котором находился только пилот.

На место выехали спасатели и специалисты. ЧП произошло в 1 км южнее н.п. Семеновка м.р. Кинель-Черкасский. Мотодельтаплан получил механические повреждения без последующего возгорания. Пилот 1958 года рождения с травмами различной тяжести доставлен в больницу.

На земле разрушений нет. Предварительно установлено, что мотодельтаплан рухнул при попытке взлета.

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Фото: МЧС по Самарско области