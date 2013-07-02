В разбившемся самолете в Мензелинске погиб пиарщик из Петербурга

В своем последнем посте 8 октября Павел писал, что теперь у него два дома: Петербург и Башкирия.

Стало известно, что в разбившемся самолете в Мензелинске погиб специалист в сфере пиара и ивент-индустрии Павел Музыченко из Петербурга. Об этом сообщает "Мегаполис".

Среди погибших парашютистов был петербуржец Павел Музыченко, недавно переехавший в Башкирию, передает агентство "Башинформбюро". В своем последнем посте 8 октября Павел писал, что теперь у него два дома: Петербург и Башкирия. В Уфе он активно строил карьеру. Гибель парашютиста подтверждают последние записи на стене страницы молодого человека в фейсбуке: друзья оплакивают его и пишут соболезнования близким.

Из местного татарстанского аэроклуба ДОСААФ легкомоторного самолета L-410 самолет с парашютистами. Воздушное судно упало сразу после взлета, пролетев лишь чуть больше километра.

В результате жесткой посадки самолета в Мензелинском районе на востоке Татарстана погибли 16 человек, шесть человек были госпитализированы в медицинское учреждение.

Ранее при падении самолета в Джорджии погибли четыре человека.

Фото: pexels