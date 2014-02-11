При падении самолета в Джорджии погибли четыре человека

Воздушное судно перевернулось и загорелось на посадке.

Американский телеканал Fox News рассказал о том, что при падении небольшого самолета в штате Джорджия погибли четыре человека. Известно, что жертвы находились на борту небольшого воздушного средства Cessna-210. Авиакатастрофа зафиксирована в округе Де-Калб в пятницу.

Очевидцы рассказали журналистам о том, что при посадке самолет сначала перевернулся, после чего воспламенился. Никого из членов экипажа или пассажиров спасти не удалось. На земле люди не пострадали.

В субботу в округ Де-Калб должны прибыть следователи. Они установят причины трагедии.

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Фото и видео: Telegram / Военный обозреватель