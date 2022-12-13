На борту разбившегося в Непале самолета не было пассажиров из Петербурга

Погибли 72 человека.

В Непале сегодня, 15 января, разбился пассажирский самолет. В результате случившегося погибли 72 человека. Об этом сообщили на телеканале Republic.

В пресс-службе МИД РФ рассказали, что среди пассажиров были четыре россиянина. На данный момент найдены тела 45 туристов.

"Невские Новости" выяснили, что на борту самолета не было никого из Петербурга. Подробности трагедии уточняются.

Ранее на Piter.tv: СК назвал причину пожара в Омской области, где погибли женщина и трое детей.

Видео: Телеграм / Shot