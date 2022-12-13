СК назвал причину пожара в Омской области, где погибли женщина и трое детей

Площадь пожара составила 100 кв. м.

Стала известна причина пожара в Омской области, где погибли женщина и трое детей. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СУ РФ по региону.

Инцидент произошел утром 15 января в деревне Белоусовка. Площадь пожара составила 100 кв. м. В нем погибли 40-летняя женщина и трое ее дочерей в возрасте двух, семи и восьми лет.

В пресс-службе ведомства отметили, что, по предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность электропроводки, а причиной смерти людей стало сильное задымление и острое отравление продуктами горения. Возбуждено уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности.

Ранее мы сообщали, что в Самарской области загорелся рынок.

Видео: СУ СК России по Омской области