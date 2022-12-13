Площадь возгорания увеличилась до 1500 кв.м.

В Самарской области загорелся рынок. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошел ночью 15 января в городе Кинель. В ведомство поступило сообщение о пожаре на проводольственном рынке в районе железнодорожного вокзала. Горели павильоны на площади 900 кв. м. Позже площадь возгорания увеличилась до 1500 кв.м.

В тушении огня были задействованы 93 человека и 34 единицы техники. После ликвидации пожара в пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщил, что был обнаружен один погибший. На месте работают специалисты испытательной пожарной лаборатории.

Ранее мы сообщали, что пятилетняя девочка погибла на пожаре в Самаре.

Видео: Telegram / МЧС России