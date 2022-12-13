Пострадали еще как минимум четыре человека. По другим данным - пятеро.

Пятилетняя девочка погибла на пожаре в Самаре. Соответствующей информацией поделились журналисты Telegram-канала 112. В СМИ пояснили, что пострадавшими считаются еще четыре человека, включая одного несовершеннолетнего гражданина. В настоящее время пожарные занимаются ликвидацией пламени в многоквартирном здании, расположенном по улице Некрасовской. О воспламенении в доме экстренным ведомствам сообщили очевидцы. Они заметили пожар рано утром на лестничной площадке. Далее огонь охватил практически весь подъезд. Люди были отрезаны от путей эвакуации.

Одна из них, пятилетняя Вероника М. погибла. Еще четверо экстренно госпитализированы. Площадь пожара – около 800 квадратных метров, но есть угроза дальнейшего распространения. пост ТГ-канала 112

В Магаданскую область пришли 50-градусные морозы.

Фото и видео: Telegram / 112