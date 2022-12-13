Причиной резкого понижения температуры воздуха в регионе называют антициклон в Якутии.

В Магаданскую область пришли 50-градусные морозы, во многих поселках центральных районов отменили занятия в школах. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на представителя ГУ МЧС России по региону.

По информации собеседника агентства, сегодня, 10 января, в Магаданской области фиксируют экстремально низкие температуры. В поселке Сейман температура упала до -53 градусов. В Ягодном, Дебине и Синегорье температура составляет -50 градусов.

Причиной резкого понижения температуры воздуха в регионе называют антициклон Оймякон в Якутии. Спасатели рекомендуют жителям быть осторожнее при выезде за пределы населенных пунктов.

Ранее мы сообщали, что морозы в Москве сменятся потеплением после 10 января.

Видео: Telegram / РИА Новости