Морозы в Москве сменятся потеплением после 10 января

Вторник станет последним по-настоящему холодным днём, затем погоду в столице начнёт определять антициклон.

Морозы, которые установились в столице в новогодние праздники, скоро покинут город. Уже после вторника, 10 января, на их место придёт антициклон. Об этом сообщила метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с телеканалом "360" .

Помимо небольшого потепления, москвичи смогут заметить смену направления ветра. Он будет сначала юго-восточным, а после южным. По словам Поздняковой, во вторник холодная погода ещё сохранится именно из-за сильных порывов воздушных масс. В этой ситуации температура не поднимется выше -15 градусов.

По ее словам, в ближайшие дни средняя дневная температура будет колебаться около отметки в -15 градусов.

И ночные, и дневные показатели термометров будут ежедневно повышаться примерно на 2-3 градуса каждый день. В среду в Москве минимальная температура порядка -10… -12 градусов. По области около -15… -10 градусов. Татьяна Позднякова, метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы

Ранее мы сообщили о том, что убитая братом в Москве петербурженка оказалась матерью 12-летнего ребенка.

Фото: Сайт мэра и правительства Москвы