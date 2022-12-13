Морозы в Москве сменятся потеплением после 10 января

Морозы, которые установились в столице в новогодние праздники, скоро покинут город. Уже после вторника, 10 января, на их место придёт антициклон. Об этом сообщила метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с телеканалом "360" .
Помимо небольшого потепления, москвичи смогут заметить смену направления ветра. Он будет сначала юго-восточным, а после южным. По словам Поздняковой, во вторник холодная погода ещё сохранится именно из-за сильных порывов воздушных масс. В этой ситуации температура не поднимется выше -15 градусов.
По ее словам, в ближайшие дни средняя дневная температура будет колебаться около отметки в -15 градусов.
И ночные, и дневные показатели термометров будут ежедневно повышаться примерно на 2-3 градуса каждый день. В среду в Москве минимальная температура порядка -10… -12 градусов. По области около -15… -10 градусов.
Татьяна Позднякова, метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы
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Фото: Сайт мэра и правительства Москвы
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