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Убитая братом в Москве петербурженка оказалась матерью 12-летнего ребенка
Сегодня, 9:54
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lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Убитая братом в Москве петербурженка оказалась матерью 12-летнего ребенка

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Мужчина также застрелил родную мать, после чего покончил с собой.

На юго-западе российской столицы произошло резонансное преступление. Как сообщает ГСУ СК РФ, психически неуравновешенный мужчина застрелил свою сестру и мать, поджог квартиру и покончил с собой. Как выяснилось, у сестры убийцы остался 12-летний ребёнок в Северной столице. 

Судя по всему, брат погибшей часто проявлял признаки неадекватного поведения. Сама женщина была спокойной и жизнерадостной. 

Судя по соцсетям, погибшая жила на 2 города сразу, и часто посещала как Петербург, так и Москву.

Ранее мы сообщили о том, что на Планерной сестра ударила ножом брата в живот.

Фото: Piter.TV

Теги: криминал, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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