Убитая братом в Москве петербурженка оказалась матерью 12-летнего ребенка

Мужчина также застрелил родную мать, после чего покончил с собой.

На юго-западе российской столицы произошло резонансное преступление. Как сообщает ГСУ СК РФ, психически неуравновешенный мужчина застрелил свою сестру и мать, поджог квартиру и покончил с собой. Как выяснилось, у сестры убийцы остался 12-летний ребёнок в Северной столице.

Судя по всему, брат погибшей часто проявлял признаки неадекватного поведения. Сама женщина была спокойной и жизнерадостной.

Судя по соцсетям, погибшая жила на 2 города сразу, и часто посещала как Петербург, так и Москву.

Ранее мы сообщили о том, что на Планерной сестра ударила ножом брата в живот.

Фото: Piter.TV