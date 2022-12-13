На Планерной сестра ударила ножом брата в живот

Он находится в тяжёлом состоянии.

На Планерной улице сестра ударила брата ножом в живот. Об этом стало известно Piter.tv.

Вечером 7 января женщина сообщила о ножевом ранении в квартире. Прибывшие правоохранители установили, что во время ссоры 36-летняя петербурженка ударила ножом в живот своего 37-летнего брата. Пострадавший был госпитализирован с проникающим колото-резаным ранением живота. Он находится в тяжёлом состоянии.

Подозреваемая задержана. Возбуждено уголовное дело по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Также на выходных жительница Гатчины ударила ножом мужа-пенсионера.

Фото: Piter.TV