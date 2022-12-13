Жительница Гатчины ударила ножом мужа-пенсионера

74-летнего мужчину доставили в больницу в тяжёлом состоянии.

Вечером воскресенья, 8 января, в УМВД поступило сообщение о том, что в квартире одного из домов по улице Кустова в Гатчине находится человек с ножевым ранением. Об этом стало известно Piter.TV.

Наряд обнаружил по указанному адресу 74-летнего пенсионера с проникающим колото-резаным ранением брюшной полости. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии.

В тот же ден по "горячим следам" по подозрению в совершении преступления была задержана 57-летняя медсестра Гатчинской ЦРБ, которая приходится супругой пострадавшему. Она, находясь по месту жительства, во время ссоры, ударила ножом своего мужа.

Женщину задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что мужчина задержан за поножовщину у парадной в Мурино.

Фото: Piter.TV