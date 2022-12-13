Мужчина задержан за поножовщину у парадной в Мурино

Пострадавшего в результате инцидента доставили в больницу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В ночь на субботу, 7 января, в полицию Всеволожского района поступило сообщение о драке у дома №23/11 по Воронцовскому бульвару в Мурино. Видео с места происшествия оказалось в распоряжении Piter.TV.

Напомним, что на месте происшествия был задержан 27-летний мужчина. Он нанёс 38-летнему оппоненту ножевое ранение в спину. Пострадавшего госпитализировали.

Задержанный доставлен в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что грабитель угрожал ножом менеджеру микрофинансовой организации на Дыбенко.

Видео: Piter.TV