Грабитель угрожал ножом менеджеру микрофинансовой организации на Дыбенко

Возбуждено уголовное дело.

В четверг, 5 января, в экстренные службы поступило сообщение от менеджера микрофинансовой организации об ограблении офиса на улице Дыбенко. Об этом стало известно Piter.TV.

Как удалось установить прибывшим на место оперативникам, преступник проник в помещение примерно в 20:45. Он угрожал заявителю ножом и заставил его открыть сейф, после чего похитил оттуда 3500 рублей и скрылся.

Судя по приметам, грабителю на вид 30 лет, рост около 165 см, одет в чёрную куртку, серую кофту с капюшоном, синие джинсы, чёрно-белые кроссовки.

Возбуждено уголовное дело.

Видео: Piter.TV