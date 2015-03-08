Посольство РФ: никто из россиян не пострадал в ходе беспорядков в Непале

Александр Ивашев сообщил о работе дипмиссии в Катманду для защиты граждан за границей.

Никто из находящихся на территории Непала российских граждан не пострадал в ходе массовых беспорядков в этой стране. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал пресс-атташе российского посольства в Катманду Александр Ивашев. Дипломат уточнил, что на территории страны сейчас находится порядка 400 наших соотечественников. Сотрудники дипломатической миссии находятся в рабочих контактах с Советом по туризму в Непале и правоохранительными органами, а также с больничными комплексами.

Никто не пострадал, жертв среди россиян нет.... В их списках отсутствуют данные о пострадавших россиянах. Александр Ивашев, посол РФ в Непале

Российская дипмиссия в Непале работает в дни протестов в круглосуточном режиме. Пресс-атташе посольства указал, что по результатам сбора сведений консульским отделом удалось собрать информацию о 90 гражданах России. Для них складывается относительно безопасная ситуация и отсутствуют угрозы для здоровья и жизни. Дипломаты готовы подключиться к решению оперативных проблем, которые могут возникнуть.

Напомним, что российское посольство в Катманду призвало во вторник, 9 сентября российских соотечественников в Непале прислать свои сведения в дипломатическое представительство. Дипмиссия запросила от сограждан паспортные данные, текущее местонахождение, наличие обратного билета домой, срок истечения визы.

Захарова выразила надежду на нормализацию ситуации с протестами в Непале.

Фото: pxhere.com