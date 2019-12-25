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В Ивановской области 7-летнюю девочку убила карусель
Сегодня, 16:29
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В Ивановской области 7-летнюю девочку убила карусель

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Деревянный столб-основание карусели надломилось и упало на ребенка.

В Ивановской области самодельная карусель насмерть придавила 7-летнюю девочку.

Трагедия произошла 26 сентября 2020 года в д. Апаницы Лежневского района Ивановской области. Деревянный столб - основание карусели надломился и упал прямо на ребенка. От полученных травм девочка скончалась в больнице. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Следователи произвели осмотр места происшествия, опросили очевидцев. В ходе расследования уголовного дела будет проведен ряд экспертиз.

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Фото: СУ СК РФ по Ивановской области

Теги: ивановские новости, карусель убийца, новости иваново
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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