В Ивановской области 7-летнюю девочку убила карусель

В Ивановской области самодельная карусель насмерть придавила 7-летнюю девочку.
Трагедия произошла 26 сентября 2020 года в д. Апаницы Лежневского района Ивановской области. Деревянный столб - основание карусели надломился и упал прямо на ребенка. От полученных травм девочка скончалась в больнице. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Следователи произвели осмотр места происшествия, опросили очевидцев. В ходе расследования уголовного дела будет проведен ряд экспертиз.
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Фото: СУ СК РФ по Ивановской области
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