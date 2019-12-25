В Оренбурге 9-летняя девочка умерла во время удаления зуба

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".

В Оренбурге расследуются обстоятельства гибели маленькой школьницы в стоматологическом кабинете.

Региональные следственные органы СКР по Оренбургской области сообщают, что ими возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей" по факту смерти ребенка в медицинском учреждении.

По версии следствия, 9-летняя девочка находилась на стационарном лечении в отделении челюстно-лицевой хирургии ГАУЗ "Областная детская клиническая больница". Где 24 сентября во время плановой операции по удалению новообразования костей черепа и лица в послеоперационном периоде у ребенка произошла гипертермия.

Маленькую пациентку перевели в реанимационное отделение, но, несмотря на предпринятые меры, ребенок скончался. В местных СМИ сообщают, что ребенку удаляли сверхкомплектный зуб, который мешал росту основным.

В ходе расследования уголовного дела будет проверена вся необходимая медицинская и правовая документация. Назначен ряд экспертиз.

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Фото:Piter.TV