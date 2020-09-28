В Приморье на водителя грузовика, сбившего насмерть ребенка, завели уголовное дело

Группа детей и взрослых неожиданно выскочила на проезжую часть под колеса большегруза.

В Приморье на водителя самосвала завели уголовное дело из-за гибели ребенка в ДТП с его участием.

Piter.TV ранее рассказывал первые подробности о смертельной аварии, которая произошла в минувшие выходные в Приморье. Грузовик двигался в сторону Находки. Перед ним ехала машина Honda CR-V, которая резко затормозила на трассе, по всей видимости, из-за группы пешеходов, которые выскочили неожиданно на трассу.

Водитель грузовика, чтобы избежать столкновения с иномаркой, вылетел на встречку и сбил бегущую группу детей и взрослых, несмотря на попытки избежать столкновения. В результате ДТП одна девочка от полученных травм скончалась. Еще один ребенок в тяжелом состоянии в больнице.

ТАСС сообщает, что в отношении водителя грузовика возбуждено уголовное дело. Если его вина будет полностью доказана, его ждет лишение свободы сроком до 5 лет.

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Видео и фото: TG / LIFE SHOT