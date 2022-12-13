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В Белгородской области разбился самолет Су-24
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В Белгородской области разбился самолет Су-24

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Известно, что при ударе о землю судно  вспыхнуло.

Стало известно, что Валуйском районе Белгородской области упал самолет, который принадлежит Министерству обороны. Как сообщили в ТАСС со ссылкой на tg-канал губернатора региона Вячеслава Гладкова, разбился военный бомбардировщик Су-24.

Известно, что при ударе о землю судно  вспыхнуло. Пилот успел  катапультироваться. Информация о состоянии военнослужащего уточняется. 

Ранее на Piter.tv: Мишустин поручил создать фонд для помощи участникам СВО в ускоренном режиме.

Фото: Википедия

Теги: белгородская область, минобороны, мчс, разбился самолет, су-24, упал самолет
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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