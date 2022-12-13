В Белгородской области разбился самолет Су-24

Известно, что при ударе о землю судно вспыхнуло.

Стало известно, что Валуйском районе Белгородской области упал самолет, который принадлежит Министерству обороны. Как сообщили в ТАСС со ссылкой на tg-канал губернатора региона Вячеслава Гладкова, разбился военный бомбардировщик Су-24.

Известно, что при ударе о землю судно вспыхнуло. Пилот успел катапультироваться. Информация о состоянии военнослужащего уточняется.

Ранее на Piter.tv: Мишустин поручил создать фонд для помощи участникам СВО в ускоренном режиме.

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