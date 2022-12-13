Мишустин поручил создать фонд для помощи участникам СВО в ускоренном режиме

Председатель российского правительства Михаил Мишустин поручил коллегам на оперативном заседании кабинета министров создать федеральный фонд для помощи участникам специальной военной операции в ускоренном режиме. Такое заявление чиновник сделал по итогам послания российского президента Владимира Путина к Федеральному собранию. В кабмине уточнили, что фонд будет помогать семьям погибших бойцов. Премьер попросил держать вопрос на контроле вице-премьера РФ Татьяну Голикову.
В короткие сроки следует сделать все, чтобы заработал специальный фонд, который окажет адресную персональную помощь семьям погибших бойцов и ветеранов СВО
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
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Фото и видео: Правительство России
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