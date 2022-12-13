В России проиндексируют МРОТ дополнительно на десять процентов

Михаил Мишустин рассказал о господдержке населения.

Поручение российского президента Владимира Путина по обеспечению реального роста зарплат будет выполнено. Соответствующее заявление в ходе оперативного заседания правительства сделал премьер-министр страны Михаил Мишустин перед коллегами. Чиновник напомнил о том, что государство должно проиндексировать МРОТ дополнительно на 10 процентов. Он напомнил о том, что на рынке труда ситуация сталибизировалась, а показатель по безработице упал.

И, чтобы обеспечить заметный рост реальной зарплаты в стране, по поручению президента будет проиндексирован минимальный размер оплаты труда в добавок уже к запланированному с 1 января 2024 года еще на 10%. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Глава кабинета министров уточнил, что в целом властями на 18,5% будет проиндексирован минимальный размер оплаты труда. Его уровень составит 19 242 рубля.

Мишустин: важно, чтобы маткапитал могли получить жители новых регионов.

Фото и видео: Правительство России