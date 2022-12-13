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Мишустин: важно, чтобы маткапитал могли получить жители новых регионов

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Глава кабмина РФ рассказал о поручении президента по соцподдержке населения.

Председатель российского правительства Михаил Мишустин считает важным, чтобы материнский капитал могли получить жители новых регионов. Он пояснил, что говорит о гражданах в Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе оперативного заседания кабинета министров. Оно собрано после вчерашнего послания к Федеральному собранию президента Владимира Путина. 

Важно, чтобы оформить маткапитал могли и наши граждане из четырех новых регионов: Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Напомним, что 21 февраля глава государства подчеркнул необходимость сконцентрироваться на развитии новых российских регионов - ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Он дополнительно предложил распростанить действие социальной программы на детей в новых регионах, которые появились на свет после 2007 года.

Для предпринимателей смягчат ответственность за некоторые налоговые преступления.

Фото и видео: Правительство России

Теги: кабмин, материнский капитал, маткапитал, михаил мишустин, новые регионы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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