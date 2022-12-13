Для предпринимателей смягчат ответственность за некоторые налоговые преступления

Правительство разрабатывает правки в уголовный кодекс.

Глава российского правительства Михаил Мишустин рассказал о том, что государство для отечественных предпринимателей смягчит ответственность за некоторые налоговые преступления. Такое заявление чиновник сделал в ходе оперативного заседания с кабинетом министров, комментируя вчерашнее послание к Федеральному собранию, оглашенное президентом Владимиром Путиным. Глава страны отметил важность пересмотреть ряд норм уголовного законодательства по экономическим преступлениям. Специалист объяснил, что власти рассматривают законопроект, который позволить уменьшить ответственность за ряд некоторых правонарушений для бизнесменов. В частности, эту пункты связаны с уклонением от уплаты налогов и иными обязательными платежами.

Такие изменения станут способствовать дальнейшему улучшению делового климата, повышению интереса к предпринимательству. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Михаил Мишустин пояснил, что изменится категория тяжести налоговых преступлений, а также будут сокращены сроки давности привлечения к ответственности по ним. В том случае, если российский бизнес полностью оплатит пени и штрафы, то следственные органы будут обязаны отказать в возбуждении уголовного дела, а действующее – прекратить.

Мишустин: на ликвидацию опасных для экологии объектов и свалок будет выделено 30 млрд рублей.

Фото и видео: Правительство России