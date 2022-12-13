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Мишустин: на ликвидацию опасных для экологии объектов и свалок будет выделено 30 млрд рублей

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Первоочередное внимание в данной работе уделяется ликвидации свалок в границах городов.

На ликвидацию опасных для экологии объектов и свалок в 2023 году будет выделено 30 млрд рублей. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Первоочередное внимание в данной работе будет уделено ликвидации свалок в границах городов. Речь идет о хранилищах промышленных отходов, полигонах, территорий производственных площадок прекративших деятельность предприятий. Для безопасности граждан при их расчистке используется отдельный проект с комплексным подходом и участием специалистов.

Ранее Мишустин заявил, что на развитие передовых инженерных школ направлено более 10 млрд рублей.

Видео: Правительство России

Теги: ликвидация, михаил мишустин, премьер-министр россии, экология
Категории: Лента новостей, Новости России,

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