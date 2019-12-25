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В Кабардино-Балкарии погиб дельтапланерист
Сегодня, 16:26
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MShaffter

В Кабардино-Балкарии погиб дельтапланерист

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Трагедия произошла в 500 метрах от парадрома.

В Кабардино-Балкарской Республике разбился дельтапланерист, сообщает телеграм-канал "112". Трагедия произошла в 500 метрах от парадрома "Чегем".

Пилот погиб на месте падения.

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Фото:pixabay

Теги: дельтапланеризм, новости россии, происшествия в россии
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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