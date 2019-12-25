В Кабардино-Балкарии погиб дельтапланерист

В Кабардино-Балкарской Республике разбился дельтапланерист, сообщает телеграм-канал "112". Трагедия произошла в 500 метрах от парадрома "Чегем".
Пилот погиб на месте падения.
Ранее:В Тверской области рухнул Су-30
Фото:pixabay
Трагедия произошла в 500 метрах от парадрома.
В Кабардино-Балкарской Республике разбился дельтапланерист, сообщает телеграм-канал "112". Трагедия произошла в 500 метрах от парадрома "Чегем".
Пилот погиб на месте падения.
Ранее:В Тверской области рухнул Су-30
Фото:pixabay
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все