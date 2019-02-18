Видео: 6-летний мальчик, который провел всю ночь в парке "Лосиный остров", найден

Ребенок провел всю ночь на улице в парке "Лосиный остров".

Ребенок, который потерялся вечером в парке "Лосиный остров" провел всю ночь на улице и найден только утром.

Сообщается, что поздно вечером ребенок гулял с мамой возле парка "Лосиный остров" и потерялся. Самостоятельные поиски ребенка не увенчались успехом и к поиску подключилась полиция. Ребенок сам вышел к заправке на 105 километре. Очевидцы вызвали полицию, которая передала малыша медикам. У мальчика сильное переохлаждение.

По данному факту проводится проверка. Как сообщает канал "112", в этом деле не все так просто и мать намеренно оставила ребенка в лесу.

Видео: telegram-канал 112