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В Кирове 21-летняя мать на неделю оставила трехлетнюю дочь без воды и еды одну дома
Сегодня, 16:01
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nastya960

В Кирове 21-летняя мать на неделю оставила трехлетнюю дочь без воды и еды одну дома

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Бездыханное тело малышки нашла бабушка, которая пришла 20 февраля поздравить внучку с днем рождения.

В Кирове задержали 21-летнюю мать трехлетней девочки, которая умерла по ее вине. Молодая мама на неделю оставила малышку одну дома без еды и воды. Матери предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ (Убийство малолетнего с особой жестокостью), об этом сообщают на сайте следственного управления СК РФ по Кировской области.

Бездыханное тело малышки нашла бабушка, которая пришла 20 февраля поздравить внучку с днем рождения. Сейчас проводится расследование. Следователи выясняют обстоятельства гибели ребенка. Предположительно, по первой версии девочка умерла об обезвоживания, по второй, ребенок ел стиральный порошок из-за голода и отравился.

Мать в это время отмечала день рождения дочери, выкладывала посты в Инстаграм и даже не знала, что в этот момент ее девочки уже не было в живых.

Фото: Piter.TV

 

 

 

 

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Теги: дети, киров, обезвоживание, убийство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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