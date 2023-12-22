Полиция задержала водительницу с признаками наркотического опьянения.

В Кирове изъяли из незаконного оборота более 20 кг наркотиков. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, был перекрыт канал поставок синтетических наркотиков из Москвы в Приволжский и Сибирский федеральные округа. Транспортная полиция остановила перед одним из железнодорожных переездов в Кирове автомобиль, за рулем которого находилась 39-летняя женщина с признаками наркотического опьянения.

В ходе осмотра транспортного средства оперативники изъяли более 20 кг свертков с метилэфедроном. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленница заключена под стражу.

Ранее мы сообщали, что в Саратовской области полицейские перекрыли канал незаконной миграции.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА