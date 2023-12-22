В Саратовской области полицейские перекрыли канал незаконной миграции

Ирина Волк раскрыла информацию о задержании организатора преступной схемы и его сообщников.

На территории Саратовской области российские правоохранительные органы перекрыли канал незаконной миграции. Полиция задержала предполагаемого организатора противоправной деятельности, а также двоих его сообщников. Соответствующей информацией с журналистами поделилась официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она заметила, что местный житель одного из сел Ершовского района наладил взаимодействие с диспетчерами и водителями частных компаний, которые занимаются перевозкой трудовых мигрантов. Злоумышленники получали сведения об иностранцах, находящихся на территории РФ с нарушениями законодательства, а затем обеспечивали им безопасный выезд в одно из сопредельных государств. Этими действиями банда помогла клиентам избежать административной ответственности. За свои криминальные услуги организатор получал вознаграждение в размере от 1,5 до 2 тысяч рублей за каждого пассажира.

К противоправной деятельности фигурант привлек не менее 17 человек, которые, как правило, задействовались в криминальной схеме в качестве водителей. пресс-служба МВД РФ по региону

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322.1 УК РФ.

Более трех тонн опасной икры и рыбы изъяли на комбинате в Москве.

Фото и видео: МВД Медиа