Ирина Волк объявила о пресечении незаконной деятельности по добыче водных биоресурсов.

Российские правоохранительные органы в столице во взаимодействии с ФСБ России, а также с Московско-Окским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству и Россельхознадзором изъяли из незаконного оборота более трех тонн рыбной продукции, включая свыше 10 килограммов черной икры, более ста килограммов частей осетровых. На товаре отсутствовала необходимая маркировка и сведения о нем не отображались в электронной системе сертификации. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления МВД. Специалисты отметили, что пресечен криминальная деятельность подпольного цеха по переработке икры и нескольких видов рыб. В том числе речь идет о тех биологических ресурсах, которые занесены в Красную книгу страны. Дополнительно полицейские отследили теневой канал поставки в Москву особо ценных водных биоресурсов.

На севере столицы обнаружен комбинат, где с нарушением санитарных правил незаконно перерабатывалась рыбная продукция, которая впоследствии реализовывалась через торговые точки. пресс-служба МВД РФ по городу

Экспертами назначены молекулярно-генетические и товароведческие исследования, по результатам которых будет дана правовая оценка и принято решение в соответствии с законодательством РФ. Оперативники полагают, что незаконная продукция ввозилась на территорию Москвы из Дальнего Востока.

Названо количество дел о дискредитации ВС РФ в Петербурге.

Фото и видео: МВД Медиа