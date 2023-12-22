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Более трех тонн опасной икры и рыбы изъяли на комбинате в Москве

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Ирина Волк объявила о пресечении незаконной деятельности по добыче водных биоресурсов.

Российские правоохранительные органы в столице во взаимодействии с ФСБ России, а также с Московско-Окским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству и Россельхознадзором изъяли из незаконного оборота более трех тонн рыбной продукции, включая свыше 10 килограммов черной икры, более ста килограммов частей осетровых. На товаре отсутствовала необходимая маркировка и сведения о нем не отображались в электронной системе сертификации. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления МВД. Специалисты отметили, что пресечен криминальная деятельность подпольного цеха по переработке икры и нескольких видов рыб. В том числе речь идет о тех биологических ресурсах, которые занесены в Красную книгу страны. Дополнительно полицейские отследили теневой канал поставки в Москву особо ценных водных биоресурсов.

На севере столицы обнаружен комбинат, где с нарушением санитарных правил незаконно перерабатывалась рыбная продукция, которая впоследствии реализовывалась через торговые точки.

пресс-служба МВД РФ по городу

Экспертами назначены молекулярно-генетические и товароведческие исследования, по результатам которых будет дана правовая оценка и принято решение в соответствии с законодательством РФ. Оперативники полагают, что незаконная продукция ввозилась на территорию Москвы из Дальнего Востока.

Названо количество дел о дискредитации ВС РФ в Петербурге.

Фото и видео: МВД Медиа

Теги: ирина волк, красная икра, красная книга, мвд, москва
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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