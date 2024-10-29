В Кирове локализовали пожар в жилом доме. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Инцидент произошел вечером 28 октября на улице Карла Маркса. Поступило сообщение о возгорании кровли 10-квартирного деревянного дома. Площадь возгорания составила 450 квадратных метров. Предварительно, пострадала 3-летняя девочка, она госпитализирована.
В тушении огня участвовали 24 специалиста и шесть единиц техники. Спустя время пожар был локализован.
Ранее мы сообщали, что в Москве потушили пожар на строительной площадке.
Видео: МЧС России
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