Площадь возгорания составила 450 квадратных метров.

В Кирове локализовали пожар в жилом доме. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел вечером 28 октября на улице Карла Маркса. Поступило сообщение о возгорании кровли 10-квартирного деревянного дома. Площадь возгорания составила 450 квадратных метров. Предварительно, пострадала 3-летняя девочка, она госпитализирована.

В тушении огня участвовали 24 специалиста и шесть единиц техники. Спустя время пожар был локализован.

Ранее мы сообщали, что в Москве потушили пожар на строительной площадке.

Видео: МЧС России