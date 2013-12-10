В Москве потушили пожар на строительной площадке

Площадь пожара составила 200 квадратных метров.

МЧС России: площадь пожара в Москве - 200 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел вечером 28 октября на Волоколамском шоссе. Поступило сообщение о возгорании 12 бытовок. Прибывшие на место сотрудники МЧС вынесли 10 газовых и 3 кислородных баллонов.

Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Информации о пострадавших нет. Спустя время пожар был локализован.

Ранее мы сообщали, что в Воронеже загорелся рынок.

Видео: МЧС России