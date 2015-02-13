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В Воронеже загорелся рынок

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Площадь огня составила 800 квадратных метров.

В Воронеже загорелся рынок. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел утром 28 октября на Кольцовском рынке. Поступило сообщение о возгорании торгового павильона. По предварительной информации, пострадавших нет.

Площадь огня составила 800 квадратных метров. В его тушении участвовали 47 специалистов и 14 единиц техники. Спустя время пожар был локализован.

Ранее мы сообщали, что в Москве полностью ликвидировали пожар в жилом доме.

Видео: МЧС России

Теги: воронеж, мчс россии, пожар, рынок
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости России,

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