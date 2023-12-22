Банк России выпускает памятную монету в честь 650-летия основания Кирова

Специалисты напомнили об истории города.

В стране с 28 мая 2024 года выходит в обращение памятную серебряную монету номиналом в три рубля. Специалисты объяснили, что монета получила название "650-летие основания Кирова". Она будет выпущена в серии "Города" к юбилею этого старинного русского населенного пункта, основанного на берегу реки Вятка. В пресс-службе Банка России отметили, что речь идет о городе с богатевшей историей, который был известен в роли центра торговли и ремесел, а его визитной карточкой стала знаменитая дымковская игрушка. Сейчас в Кирове располагаются крупные металлургические и машиностроительные заводы.

На оборотной стороне монеты расположены рельефные изображения скульптурной композиции "Место встречи", а также здания Детского космического центра имени В.П. Савиных и дома Витберга. Эти объекты заметны на фоне выполненного в технике лазерного матирования изображения городского пейзажа. Также, вверху по окружности имеется рельефная надпись в три строки: "КИРОВ 650 ЛЕТ". Данная монета изготовлена качеством "пруф". Общий тираж составляет три тысячи экземпляров.

Приобрести монету можно в АО "Гознак" и банках, с которыми Банк России заключил соглашение о распространении. пресс-служба Банка России

ЦБ РФ выпускает две серебряные монеты в память военному летчику Борису Сафонову.

Фото и видео:Банк России