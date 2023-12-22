ЦБ РФ выпускает две серебряные монеты в память военному летчику Борису Сафонову

Монеты посвящены пилоту времен ВОВ Борису Сафонову.

Центральный банк России 12 апреля 2024 года выпускает в обращение две памятные серебряные монеты номиналом три и три рубля, посвященную Борису Сафонову. Речь идет о летчике, который в период Великой Отечественной войны сбил свыше 20 самолетов противника. Тираж каждой монеты составляет три тысячи экземпляров. Известно, что на оборотной стороне монеты номиналом 2 рублей в центре расположен портрет дважды Героя Советского Союза Бориса Феоктистовича Сафонова, а также две медали "Золотая звезда" на фоне выполненных в технике лазерного матирования. Изображение является силуэтом летящего самолета, оставляющего за собой след. Дополнительно заметно северное сияние. Под портретом полукругом расположена рельефная надпись "Б. Ф. Сафонов"

На оборотной стороне монеты номиналом 3 рублей в центре расположено частично выполненное в цвете рельефное изображение ордена "Красной звезды" на фоне выполненных в технике лазерного матирования изображений образов ВОВ. пресс-служба Банка России

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Фото и видео: Банк России