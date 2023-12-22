Банк России представил памятную серебряную монету, посвященную 50-летию начала строительства Байкало-Амурской магистрали. Об этом сообщили в пресс-службе банка.
Серебряная монета номиналом 3 рубля имеет форму круга диаметром 39 мм. На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение герба РФ и надписи. На оборотной стороне разместили рельефные изображения вагонов грузового состава и вокзалов в городе Тынде и поселке Улькан. Тираж памятной монеты составляет три тысячи штук.
Ранее мы сообщали, что ЦБ выпустил памятные золотые и серебряные монеты "Атомный ледокол "Сибирь".
Видео: Банк России
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