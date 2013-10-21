Доля безналичных расчетов в розничном обороте в РФ составила порядка 82%

Ольга Скоробогатова рассказала об экономической системе России.

Доля безналичных платежей в розничном обороте на территории России увеличивается, а в настоящее время этот показатель составляет около 82 процентов. Соответствующее заявление на пресс-конференции перед журналистами сделала первый заместитель председателя государственного финансового регулятора Ольга Скоробогатова.

Порядка 82%. Мы думаем, что до конца 2023 года рост продолжится. Ольга Скоробогатова, зампред ЦБ РФ

Специалист добавила, что такой показатель указывает на уровень желания граждан и бизнес-индустрии использовать именно безналичные и цифровые формы финансовых расчетов. При этом пользователи не переходят на наличные денежные средства с уходом международных платежных систем из страны, а граждане предпочитают безналичные способы оплаты товаров и услуг.

В ЦБ сообщили, что цифровые рубли нельзя будет купить в физическом виде.

Фото и видео: YouTube / Банк России