В ЦБ сообщили, что цифровые рубли нельзя будет купить в физическом виде

Ольга Скоробогатова призвала граждан не реагировать на мошенничество.

Цифровой рубль не предполагает физической формы, поэтому предложения о покупке физических цифровых рублей гражданам представляет из себя мошенничество. Соответствующее заявление на пресс-конференции перед журналистами сделала первый заместитель председателя государственного финансового регулятора Ольга Скоробогатова. Она напомнила о том, что сейчас в стране существует три вида форм национальной валюты - наличные, безналичные средства и цифровой рубль на платформе Центрального банка РФ.

Поэтому гражданам не надо ничего покупать, более того, - даже пытаться искать их. А если им кто-то будет предлагать, то это явно мошенники и обман. Если граждане действительно хотят пробовать операции с цифровыми рублями, они должны обращаться в банки. Ольга Скоробогатова, зампред ЦБ РФ

Специалист пояснила, что отечественная платформа цифрового рубля позволяет человеку в том случае, если он открыл кошелек в цифровых рублях, через мобильное приложение совершать денежные переводы по этому кошельку.

В тестировании цифрового рубля будут участвовать около 600 человек и 30 юрлиц в 11 городах.

Фото и видео: YouTube / Банк России