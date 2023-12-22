ЦБ выпустил памятные золотые и серебряные монеты "Атомный ледокол "Сибирь"

В России появились монеты, посвященные серии "Атомный ледокольный флот России".

Центральный банк России выпустил в обращение памятную золотую монету с номиналом 200 рублей, а также серебряную монету номиналом три рубля "Атомный ледокол "Сибирь". Эти денежные средства относятся к серии "Атомный ледокольный флот России". В пресс-службе государственного финансового регулятора уточнили, что серебряная монета 925 пробы и диаметром в 39 миллиметра изготовлена качеством "пруф". Она выпущена с общим тиражом три тысячи экземпляров. Золотая монета 999 пробы изготовлена качеством "пруф" в количестве 500 единиц.

На оборотной стороне серебряной монеты находится рельефное изображение атомного ледокола "Сибирь", а также ледовых торосов на фоне полярного сияния. Это природное явление выполнено в виде волнистых радужных линий с эффектом интерференции света. Дополнительно, внизу по окружности заметна рельефная надпись: "Атомный ледокольный флот". На золотой монете нанесено рельефное изображение атомного ледокола "Сибирь" и торосов на фоне стилизованного изображения звездного неба. Изображение создано при помощи технологии лазерного матирования с рельефными участками.

Банковские накопления жителей Петербурга возросли на 26% за год.

Фото и видео: Центробанк России