Банковские накопления жителей Петербурга возросли на 26% за год

Общая сумма банковских накоплений физических лиц из Северной столицы также увеличилась и составила 2,6 трлн рублей.

Накопления петербуржцев на банковских счетах увеличились на 26% в течение 2023 года. Эту информацию содержит отчёт ЦБ РФ.

Общая сумма банковских накоплений физических лиц из Северной столицы также увеличилась и составила 2,6 трлн рублей. Наибольшие суммы были вложены на счета в октябре 2023 года, когда Центробанк пополнился на 57,9 млрд рублей.

Петербуржцы проявили интерес к долгосрочным вкладам как раз в момент повышения ключевой ставки ЦБ РФ. Однако несколько экспертов отметили, что стратегия накопления пока не стала трендом, и ожидать роста накоплений в первые месяцы 2024 года не стоит.

Ранее мы сообщили о том, что торговый оборот Петербурга с арктическими регионами РФ вырос на 21%.

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