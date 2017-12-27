Satisfaction в стиле курсантов летного училища оказался пародией на видео британских военных

Первый танец военных под Satisfaction был снят в 2015 году

В сети появился ролик из Ульяновского института гражданско авиации, курсанты которого сняли ролик на хит Satisfaction, только в своем видении. Выяснилось, что авторами идеи оказались британские военные.

Еще в 2015 году в сети появился ролик, на котором служащие куражат под этот же трек и в тех же "костюмах". Отдать должное, и нашим курсантам удалось добавить в танец, чего только стоят самодельные портупеи из обычных ремней.

А может быть это начала нового челендж, хоть и немного затянувшийся.

Ранее Piter.tv сказывал о том, что курсанты из Ульяновска стали героями эротического ролика. Видео очень расстроило начальника организационно-воспитательного отдела УИГА, а позже поступала информация, что всех отчислили.