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Вчера, 18:05
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nadiputintseva
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Satisfaction в стиле курсантов летного училища оказался пародией на видео британских военных

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Первый танец военных под Satisfaction был снят в 2015 году

В сети появился ролик из Ульяновского института гражданско авиации, курсанты которого сняли ролик на хит  Satisfaction, только в своем видении. Выяснилось, что авторами идеи оказались британские военные.

Еще в 2015 году в сети появился ролик, на котором служащие куражат под этот же трек и в тех же "костюмах". Отдать должное, и нашим курсантам удалось добавить в танец, чего только стоят самодельные портупеи из обычных ремней.

А может быть это начала нового челендж, хоть и немного затянувшийся.

Ранее Piter.tv сказывал о том, что курсанты из Ульяновска стали героями эротического ролика. Видео очень расстроило начальника организационно-воспитательного отдела УИГА, а позже поступала информация, что всех отчислили.  

Теги: satisfaction , видео , новости россии , ульяновские курсанты
Категории: Новости России

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