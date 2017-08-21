Мамы поддержали курсантов из Ульяновска и сняли свою версию Satisfaction

Домохозяйки представили свою версию клипа, чтобы поддержать курсантов Ульяновского летного училища.

По России покатилась волна клипов в поддержку курсантов летного училища из Ульяновска, которые ради развлечения сняли пародию на клип британских военных. Курсантов собирались отчислить. Но это сообщение вызвало широкий резонанс в обществе. Создана петиция, чтобы танцующих студентов не наказывали строго, и тем более не отчислять. Прокуратура проверила данное видео и не нашла причин для отчисления участников видео, так как они не сделали ничего противозаконного. А вот педсоставу предписали лучше следить за подопечными и организовать их досуг.

Но, кроме всего выше описанного, по общежитиям нашей необъятной страны начался танцевальный флешмоб satisfaction в поддержку Ульяновских курсантов. Piter.TV публиковал видео парней в футболках МЧС. К флешмобу присоединились и девушки из одного из общежитий, представив женскую версию клипа.

Группа мамочек – домохозяек решила не оставаться в стороне и тоже поддержать курсантов. Они уточняют, что они не мамы тех самых курсантов, просто мамы. В представленном клипе женщины занимаются своими обычными домашними делами: гладят белье, пекут пироги, пылесосят и т.п. Только всю свою рутинную работу делают под музыку. Женщины сказали, что этим клипом они хотели поддержать молоденьких курсантов, чтобы их не наказывали строго.

«Мы решили поддержать ребят, чтобы их не наказывали. Это просто дурачество. Всем спасибо», - сказала одна из них.

Видео: YouTube/AlexTuranga