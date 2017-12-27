Петербургские студенты станцевали под Satisfaction в поддержку Европейского университета

Бывшие студенты Европейского университета сняли свою версию Satisfaction в поддержку учебного заведения.

Петербургские студенты, которые уже окончили Европейский университет Северной столицы продолжили флешмоб под композицию Satisfaction. Молодые специалисты зажгли в центре города в поддержку родного вуза, лишенного здания и лицензии.

Клип был опубликован сегодня, 24 января. Стоит заметить, судя по погодным условиям, ролик снят недавно. Все участники клипа были одеты в желтые фирменные футболки Европейского университета.

Место съемки жарких танцев выбрали Шпалерную улицу.

Видео: YouTube - Ilya Utekhin