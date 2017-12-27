Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Картина дня
Вчера, 17:27
0
Shdaria
451
Код вставки плеера

Петербургские студенты станцевали под Satisfaction в поддержку Европейского университета

0
 
 

Бывшие студенты Европейского университета сняли свою версию Satisfaction в поддержку учебного заведения.

Петербургские студенты, которые уже окончили Европейский университет Северной столицы продолжили флешмоб под композицию Satisfaction. Молодые специалисты зажгли  в центре города в поддержку родного вуза, лишенного здания и лицензии.

Клип был опубликован сегодня, 24 января. Стоит заметить, судя по погодным условиям, ролик снят недавно. Все участники клипа были одеты в желтые фирменные футболки Европейского университета. 

Место съемки жарких танцев выбрали Шпалерную улицу.

Видео: YouTube - Ilya Utekhin

 

 

Все новости района
Теги: satisfaction , satisfaction в питере , европейский университет , новости петербург , новости спб , танец в поддержку
Категории: Лента новостей Новости СПб Картина дня

Оставить комментарий

Загрузка...
5