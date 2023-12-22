В Петербурге ушел из жизни основатель Европейского университета Борис Фирсов

Причина смерти неизвестна.

На 95-м году жизни скончался социолог, доктор философских наук, основатель Европейского университета в Санкт-Петербурге (ЕУСПб) Борис Фирсов. Об этом 18 января сообщил депутат городского ЗакСа Борис Вишневский в своем tg-канале.

Причина смерти неизвестна. О дате и месте похорон расскажут дополнительно.

Борис Фирсов родился в Саранске. В 1954 году окончил электрофизический факультет Ленинградского электротехнического университета. Занимался общественной деятельностью. С 1962 по 1966 гг. был директором Ленинградской студии телевидения. Стажировался в Лондонской школе экономики, работал в Институте социально-экономических проблем АН СССР. В начале 90-х гг. возглавил организационный комитет по созданию негосударственного образовательного учреждения ЕУСПб, до 2003 года являлся ректором.

К основным публикациям социолога и философа можно отнести "Телевидение глазами социолога", "Связь времен. Девять сюжетов о прошлом, настоящем и будущем" (ЕУСПб), "История советской социологии: 1950-1980-е годы. Очерки". Всего он написал порядка 200 работ. Стал лауреатом Международной Леонтьевской медали за вклад в реформирование экономики.

Ранее мы рассказывали о том, что на 99-м году жизни скончался водитель первого в Ленинграде троллейбуса Борис Лерман.

Фото: сайт ЕУСПб