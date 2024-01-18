Европейский университет в Санкт-Петербурге оштрафован на 250 тысяч рублей

Суд признал вуз виновным по статье об унижении достоинства социальной группы.

Европейский университет в Санкт-Петербурге привлечен к административной ответственности и оштрафован на 250 тысяч рублей за публикацию аналитического отчета о судебных экспертах. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, материал под названием "Аналитический отчет на тему "Как и кем творится судебная экспертиза: эксперты в контексте межведомственных взаимодействий"" содержал, по мнению суда, сведения, унижающие достоинство представителей профессионального сообщества судебных экспертов.

Это уже не первый случай привлечения университета к ответственности. В декабре 2023 года Дзержинский районный суд рассматривал административные протоколы в отношении вуза, связанные с возможными контактами с нежелательными организациями.

Ранее комитет ГД одобрил поправки о штрафах за поиск экстремистских материалов.

Фото: Piter.tv