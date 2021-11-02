Европейский университет в Петербурге оштрафовали на 70 тыс. рублей за "нежелательные" книги

В библиотечном фонде вуза обнаружили книги, изданные при поддержке и участии иностранных организаций

Дзержинский суд оштрафовал Европейский университет по двум административным делам на 70 тыс. рублей. Как сообщили в среду, 20 декабря, в Объединённой пресс-службе судов Петербурга, на вуз составили два протокола по статье 20.33 КоАП РФ об участии в деятельности "нежелательной организации".

Ещё в мае этого года сотрудники прокуратуры при проверке в библиотечном фонде образовательного учреждения обнаружили книги, изданные при поддержке и участии организаций "Фонд содействия Института "Открытое общество" (OSI Assistante Foundation, входит в структуру Фонда Сороса) и "Институт имени Кеннана". Обе структуры с 2015 году включены в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации.

Отмечается, что Европейским университетом не были приняты меры по удалению данных информационных материалов, поэтому суд назначил наказание в виде штрафа в 35 тыс. рублей по каждому из протоколов.

Ранее суд отправил под стражу до февраля 2024 года подозреваемого в избиении участника СВО в Санкт-Петербурге.

Фото: Piter.tv