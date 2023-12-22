На 99-м году жизни скончался водитель первого в Ленинграде троллейбуса Борис Лерман

В 1943 году его призвали в Красную армию.

В Петербурге 17 января в возрасте 98 лет ушел из жизни водитель первого ленинградского троллейбуса ЯТБ-1, участник штурма Берлина Борис Лерман. Об этом рассказали в пресс-службе ГУП "Горэлектротранс".

Борис Лерман участвовал в строительстве укреплений под городом, ловил шпионов у трамвайного парка имени Володарского, трудился на оборонных заводах. В 1943 году его призвали в Красную армию.

После войны жизнь водителя была связана с трамвайно-троллейбусным управлением Ленинграда (ТТУЛ). В Службе движения он проработал до 1985 года – до выхода на пенсию.

Коллектив "Горэлектротранса" приносит глубокие соболезнования родным и близким Бориса Иосифовича Лермана. Память о нем мы навсегда сохраним в наших сердцах. Пресс-служба ГУП "Горэлектротранс"

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Фото: пресс-служба ГУП "Горэлектротранс"