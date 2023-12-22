Заслуженный артист РФ Александр Вонтов ушел из жизни в Петербурге

Причина смерти не сообщается.

На 74-м году жизни скончался актер, заслуженный артист РФ Александр Вонтов. Об этом 17 января пишет "Петербургский дневник", ссылаясь на пресс-службу Театра имени В. Ф. Комиссаржевской.

Причина смерти не сообщается. О дате и месте похорон расскажут дополнительно.

Александр Вонтов в 1977 году окончил актерский факультет ЛГИТМиКа (курс Р. С. Агамирзяна и В. Петрова), в том же году его приняли в труппу театра имени В. Ф. Комиссаржевской. С 1992 года был помощником художественного руководителя, а в 1993-м стал заведующим режиссерского управления.

Актер известен по своим ролям в кино и сериалах. В частности, он сыграл Иосифа Сталина в кинокартинах "Зоя", "Алмазы Сталина", "Чапай с нами".

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Фото: kino-teatr.ru