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Киновед рассказал об ушедшем из жизни актере Юрии Соломине
Вчера, 23:36
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Киновед рассказал об ушедшем из жизни актере Юрии Соломине

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Народный артист СССР снялся в 80 фильмах и сериалах.

Петербургский киновед Александр Поздняков в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал о скончавшемся на 89-м году жизни народном артисте СССР, художественном руководителе Малого театра Юрии Соломине.

Актер снялся в 80 фильмах и сериалах, многие из них вошли в золотой фонд советского кинематографа. Часть из них была снята на "Ленфильме", например, "Летучая мышь" и двухсерийная лента "Блокада", где Соломин сыграл майора Алексея Звягинцева. 

В нем была породистость, изначальная интеллигентность. Он был блистателен, он умел менять амплуа, интонацией, глазами, это был большой, действительно, актер.

Александр Поздняков, киновед 

Кроме того, Соломин преподавал в Высшем театральном училище имени Щепкина.

Ранее мы рассказывали о том, что писатель-фантаст Николай Романецкий скончался в Петербурге.

Фото: globallookpress.com

Теги: умер актер, юрий соломин
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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