Писатель-фантаст Николай Романецкий скончался в Петербурге

Лауреат премии имени Аркадия и Бориса Стругацких ушёл из жизни после продолжительной болезни.

В городе на Неве после продолжительной болезни на 71-ом году жизни скончался известный фантаст и переводчик Николай Романецкий. Сообщение об его кончине размещено на официальном сайте Петербургского Союза Писателей.

Романецкий родился 26 июня 1953 года в Новгородской области. После окончания Ленинградского политехнического института работал на Балтийском заводе целых 12 лет, достигнув должности заместителя начальника цеха.

Писатель-фантаст признан лауреатом премии имени Аркадия и Бориса Стругацких. Его произведения ("Замок ужаса", "Конь в малине" и "S.W.A.L.K.E.R. Похитители артефактов", а также циклы "У мертвых кудесников длинные руки") известны в кругах поклонников жанра.

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Фото: wikipedia.com ( Сергей Бережной)